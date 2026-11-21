Campo Grande e outros 77 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta laranja de tempestade até o fim da noite deste sábado (21). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classifica a situação como perigo e prevê chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta abrange praticamente todo o território sul-mato-grossense. Dos 79 municípios do Estado, apenas Ladário não está incluído na área de risco. Além de Mato Grosso do Sul, o aviso contempla regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.

A previsão indica possibilidade de alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações e queda de árvores. A combinação de chuva intensa, ventos fortes e descargas elétricas exige atenção da população, especialmente durante as tempestades.

O Inmet recomenda que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem permanecer debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.