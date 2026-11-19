A quinta-feira (19) será de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. Mesmo com períodos de abertura, o tempo continua instável, com risco de tempestades isoladas acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Em pontos isolados, as rajadas podem ultrapassar os 60 a 70 km/h, aumentando o risco de transtornos.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 20°C e 23°C nas primeiras horas do dia, com máximas de 26°C a 31°C. Nas regiões Sul, Cone-Sul, Leste e Grande Dourados, as mínimas variam entre 19°C e 22°C, enquanto as máximas podem chegar a 32°C.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as temperaturas ficam entre 22°C e 26°C pela manhã, com máximas de até 37°C. Já no Bolsão e Norte, os termômetros devem registrar mínimas de 19°C a 24°C e máximas entre 27°C e 34°C.

A instabilidade está associada à combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão atmosférica. Por isso, mesmo com os maiores volumes de chuva previstos para os dias anteriores, ainda há possibilidade de temporais e pancadas em diferentes regiões do Estado.