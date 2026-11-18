A quarta-feira (18) será de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. Há risco de tempestades isoladas acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, especialmente na metade norte do Estado, onde os acumulados podem superar 40 milímetros em 24 horas.

As condições são favorecidas por áreas de baixa pressão atmosférica, combinadas ao aquecimento durante o dia e à disponibilidade de umidade. Em alguns pontos, a chuva intensa em curto período pode provocar alagamentos, enxurradas e elevação rápida dos níveis de rios e córregos.

Os ventos devem predominar do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Em pontos isolados, as rajadas podem ultrapassar os 60 a 70 km/h.

Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas de 26°C a 31°C. Na região Sul, Cone-Sul, Leste e Grande Dourados, as temperaturas variam entre 19°C e 32°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as máximas podem chegar a 37°C, com mínimas entre 22°C e 26°C. No Bolsão e Norte, a previsão indica temperaturas entre 19°C e 34°C.