O 19º Drive-Thru da Sustentabilidade – Lixo Zero será realizado entre os dias 26 e 29 de novembro, das 8h às 18h, no estacionamento do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. A iniciativa permite que moradores descartem corretamente diferentes tipos de resíduos, como eletrônicos, óleo de cozinha usado, medicamentos vencidos, pilhas, baterias e materiais recicláveis.

O atendimento será feito no formato drive-thru, permitindo que os moradores entreguem os materiais sem precisar sair do veículo. O acesso também poderá ser feito a pé ou por outros meios de transporte.

Além do ponto de coleta, o evento terá oficinas, palestras, atividades educativas e exposição de artesanato sustentável. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Entre os materiais aceitos estão garrafas e potes de vidro, latinhas de alumínio, roupas, tecidos, lâmpadas, tampinhas plásticas e resíduos orgânicos. Também poderão ser entregues itens sem tecnologia de reaproveitamento, como esponjas de lavar louça e palhas de aço.

Até a 18ª edição, o projeto já contabilizou 150 toneladas de resíduos descartados corretamente, além da distribuição de 35 mil mudas de plantas.

Serviço

19º Drive-Thru da Sustentabilidade – Lixo Zero

Data: 26 a 29 de novembro

Horário: das 8h às 18h

Local: estacionamento do Bioparque Pantanal, nos Altos da Afonso Pena, em Campo Grande.

Entrada: gratuita.