O Shopping Bosque dos Ipês inicia nesta quarta-feira (18) sua campanha promocional de Natal, com distribuição de panetones e sorteio de dois iPhones Duo. A ação segue até 24 de dezembro e prevê brindes para consumidores que realizarem compras no empreendimento, em Campo Grande.

A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um Panettone Bacio di Latte, enquanto durarem os estoques, além de um número da sorte para participar dos sorteios. Serão dois aparelhos sorteados, um em cada sorteio.

As chances de ganhar aumentam nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, quando os consumidores recebem números da sorte em dobro. O benefício também contempla clientes Alphaville Club, conforme as regras da promoção.

Além da campanha, o shopping aposta na decoração temática Natal dos Ursos Peraltas, com ambientes inspirados nos personagens e espaços preparados para receber famílias e registrar fotografias.

A programação também conta com a presença do Papai Noel, que recebe as crianças para fotos e pedidos de Natal. O empreendimento reúne ainda opções de compras, gastronomia e lazer para quem pretende aproveitar o período de festas.