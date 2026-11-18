O Governo de Mato Grosso do Sul antecipou para 13 de outubro de 2027 o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado no dia 28. A mudança no calendário de feriados e pontos facultativos do próximo ano foi publicado nesta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Estado.

Com a alteração, os servidores estaduais terão ponto facultativo na quarta-feira (13), logo após dois feriados: o aniversário de criação de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (11), e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, na terça-feira (12). Já no dia 28 de outubro, o expediente será normal.

Entre as datas previstas estão os pontos facultativos de Carnaval, em 8 e 9 de fevereiro, e da Quarta-feira de Cinzas, até as 13h do dia 10.

O governo também estabeleceu pontos facultativos em 25 de março, 28 de maio, 6 de setembro e 1º de novembro, além das vésperas de Natal e Ano-Novo.

As regras valem para órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Executivo estadual. Os serviços essenciais deverão continuar funcionando por meio de escalas ou plantões.

O decreto também determina que feriados municipais sejam respeitados nas respectivas localidades, mas esclarece que pontos facultativos decretados por prefeituras ou pelo governo federal não se aplicam automaticamente aos órgãos estaduais.