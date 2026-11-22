Mato Grosso do Sul está entre os cinco estados brasileiros sob alerta laranja de tempestades emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) neste domingo (22). O aviso, classificado como perigo, prevê chuva intensa, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Os temporais podem provocar alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No Estado, o alerta abrange municípios das regiões Leste e Sudoeste. A previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além de Mato Grosso do Sul, estão sob alerta laranja áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Inmet também publicou um alerta amarelo, de perigo potencial, que abrange áreas de 18 estados e do Distrito Federal. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros durante o dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

O aviso amarelo inclui os quatro estados do Sudeste, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Também alcança localidades da Bahia, Maranhão e Piauí, no Nordeste, e Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, no Norte do país.

Segundo o instituto, mesmo nas áreas de perigo potencial, há possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Nas regiões sob alerta laranja, a intensidade dos fenômenos aumenta o risco de ocorrências.

Diante da previsão, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Nas áreas de maior risco, a recomendação é desligar os equipamentos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.