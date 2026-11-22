Alerta Laranja
Inmet coloca Mato Grosso do Sul sob alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h
Aviso laranja prevê chuva de até 100 milímetros por dia, possibilidade de granizo e risco de alagamentos e queda de árvores em municípios do Leste e Sudoeste do Estado
Mato Grosso do Sul está entre os cinco estados brasileiros sob alerta laranja de tempestades emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) neste domingo (22). O aviso, classificado como perigo, prevê chuva intensa, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Os temporais podem provocar alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
No Estado, o alerta abrange municípios das regiões Leste e Sudoeste. A previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além de Mato Grosso do Sul, estão sob alerta laranja áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O Inmet também publicou um alerta amarelo, de perigo potencial, que abrange áreas de 18 estados e do Distrito Federal. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros durante o dia, com ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
O aviso amarelo inclui os quatro estados do Sudeste, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Também alcança localidades da Bahia, Maranhão e Piauí, no Nordeste, e Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, no Norte do país.
Segundo o instituto, mesmo nas áreas de perigo potencial, há possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Nas regiões sob alerta laranja, a intensidade dos fenômenos aumenta o risco de ocorrências.
Diante da previsão, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Nas áreas de maior risco, a recomendação é desligar os equipamentos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.