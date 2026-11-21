A próxima terça-feira (24) reserva um espetáculo para quem gosta de observar o céu em Mato Grosso do Sul. A Lua cheia estará próxima da Terra e poderá ser vista a olho nu durante a noite, em um fenômeno conhecido como superlua. A observação dependerá das condições do tempo e será favorecida em locais afastados da iluminação urbana.

De acordo com o Observatório Nacional (ON), a fase cheia será registrada às 10h53, no horário de Mato Grosso do Sul, quando o satélite estará a 360.768 quilômetros da Terra. A maior aproximação ocorrerá no dia seguinte, quarta-feira (25), às 17h02, aproximadamente 30 horas depois.

Como a fase cheia acontece durante o período da manhã, o melhor momento para observar a Lua será após o anoitecer. Não é necessário utilizar equipamentos especiais, já que o fenômeno pode ser acompanhado diretamente do solo. Áreas abertas, com pouca interferência de luz artificial e visão desobstruída do horizonte, são as mais indicadas.

O fenômeno está relacionado à órbita da Lua ao redor da Terra. Como o percurso do satélite é elíptico, e não perfeitamente circular, existem momentos em que ele fica mais próximo e outros em que permanece mais distante do planeta.

Quando a Lua cheia ocorre durante esse período de aproximação, pode apresentar um diâmetro aparente ligeiramente maior e um brilho mais intenso em comparação com outras luas cheias.

A astrônoma Josina Nascimento explica que não há um padrão científico único para definir uma superlua. Entre os critérios utilizados estão a distância inferior a 360 mil quilômetros da Terra ou a ocorrência da fase cheia em até 12 horas antes ou depois do perigeu, nome dado ao ponto de maior aproximação.

A ocorrência de novembro não atende a essas duas definições. Entretanto, se enquadra em outro método de classificação, que leva em conta a distância entre os limites máximo e mínimo da órbita lunar. Nesse cálculo, a Lua estará a mais de 90% de sua aproximação máxima.

Apesar do nome, o fenômeno não provoca uma alteração expressiva no tamanho do satélite. A diferença em relação a uma Lua cheia comum costuma ser pequena e pode passar despercebida para quem observa sem instrumentos de medição.

Dezembro terá Lua ainda mais próxima

O calendário astronômico prevê uma nova superlua para 23 de dezembro. Nessa ocasião, a fase cheia acontecerá às 21h28, no horário de Mato Grosso do Sul, quando a distância até a Terra será de 356.740 quilômetros.

A maior aproximação será registrada às 4h29 da madrugada de 24 de dezembro, cerca de sete horas depois da fase cheia.

Essa ocorrência atenderá aos três critérios considerados pelo Observatório Nacional e terá uma distância menor entre os dois corpos celestes em comparação com o fenômeno de novembro.