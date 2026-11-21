O ensalamento foi divulgado por meio do Edital nº 171/2026 – PROE/UEMS. A consulta permite verificar o município, o endereço, o número da sala e da carteira. Clique aqui para conferir seu local de prova⁠.

Os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h, no horário de Mato Grosso do Sul. A recomendação é chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Para fazer a prova, é obrigatório apresentar documento oficial original com foto, físico ou digital, conforme as regras do edital, e levar caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente.

O exame terá duração de cinco horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta e da folha de redação.

Atenção: a consulta ao ensalamento é responsabilidade do candidato. A universidade também disponibilizou o resultado dos recursos sobre inscrições e pedidos de atendimento especial no Edital nº 170/2026, no portal da Fundação Fapec⁠.