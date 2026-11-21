O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 neste sábado (21), ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 36ª rodada. Com o resultado, a equipe carioca garantiu o título com duas rodadas de antecedência. Jhon Arias abriu o placar para os paulistas aos 12 minutos do primeiro tempo, mas Samuel Lino deixou tudo igual aos 31 minutos da etapa final.

A conquista marca o segundo título consecutivo do Flamengo e o terceiro bicampeonato brasileiro de sua história. O clube já havia alcançado o feito em 1982 e 1983 e, posteriormente, em 2019 e 2020. Desde a adoção dos pontos corridos, em 2003, apenas quatro equipes conseguiram defender o título: São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

Com o troféu de 2026, o Rubro-negro chega a dez títulos brasileiros, considerando as conquistas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026. O título de 1987, entretanto, é alvo de uma disputa histórica com o Sport. Naquele ano, o Flamengo venceu o Módulo Verde da Copa União, enquanto o clube pernambucano ficou com o Módulo Amarelo. Como os confrontos previstos entre os vencedores não aconteceram, as duas equipes reivindicam o título daquela temporada.

Mesmo sem o Brasileirão, o Palmeiras ainda terá duas oportunidades de conquistar títulos nesta temporada. A primeira decisão será no próximo sábado (28), contra o Estudiantes, da Argentina, pela final da Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, às 16h (horário de Mato Grosso do Sul). O time paulista busca seu quarto título continental, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021.

A última decisão será pela Copa do Brasil, no dia 6 de dezembro, contra o Grêmio, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O Palmeiras tenta levantar a taça pela quinta vez, enquanto o time gaúcho busca seu sexto título na competição.