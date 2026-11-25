O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Campo Grande para cobrar soluções para os alagamentos na Avenida Guaicurus e na região de condomínios do Jardim Centenário.

O problema é alvo de reclamações de moradores desde 2021, por causa de enchentes e danos provocados pelo acúmulo de água durante períodos de chuva intensa.

Durante a investigação, estudos e vistorias técnicas apontaram que a rede pública de drenagem é insuficiente para escoar o volume de água que chega à região. As análises também indicaram que o problema pode se agravar caso não sejam realizadas intervenções estruturais.

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) informou que possui estudos para ampliar a rede de drenagem, mas que a execução das obras depende da obtenção de recursos financeiros.

Na ação, o MPMS pede a manutenção adequada do sistema existente e a realização das obras necessárias para aumentar a capacidade de escoamento da água. Entre as medidas sugeridas estão a instalação de novos dispositivos de captação, construção de galerias e intervenções de pavimentação e drenagem em áreas próximas aos condomínios.

O objetivo é evitar novos alagamentos, reduzir os prejuízos aos moradores e garantir uma solução definitiva para o problema enfrentado há anos na região.