A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 672 vagas de emprego nesta quarta-feira (25), em Campo Grande, distribuídas em 85 funções. Do total, 480 oportunidades não exigem experiência profissional, contemplando candidatos que buscam o primeiro emprego ou a reinserção no mercado de trabalho.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (72), atendente de lanchonete (62), auxiliar de limpeza (48), atendente de padaria (42), repositor de mercadorias (39), atendente de lojas e mercados (38), auxiliar de linha de produção (37) e costureira (30).

Para quem não possui experiência, destacam-se as oportunidades para atendente de lanchonete (62), operador de caixa (48), atendente de padaria (37), auxiliar de limpeza (37), auxiliar de linha de produção (36) e repositor de mercadorias (34).

O painel também disponibiliza nove vagas para pessoas com deficiência (PcD) e três oportunidades de trabalho temporário, sendo duas para auxiliar de laboratório de análises clínicas e uma para animador de eventos.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 13h, em dias úteis. As oportunidades também podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.