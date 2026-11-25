Mato Grosso do Sul deve continuar com tempo nublado e condições favoráveis à chuva nesta quarta-feira (25). A previsão aponta pancadas frequentes, que podem variar de moderadas a fortes, além de temporais isolados com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A preocupação é maior nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Centro-Sul, Sudeste e em áreas do Leste. Algumas localidades já acumularam mais de 150 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, e novos volumes expressivos são esperados. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, inundações e elevação rápida dos níveis de rios e córregos.

O avanço de instabilidades atmosféricas, associado a áreas de baixa pressão e à elevada umidade, mantém as condições para chuva em diferentes regiões do Estado. A formação e o avanço de uma frente fria nos próximos dias também podem reforçar as precipitações.

Mesmo com o tempo fechado, o calor continua. As temperaturas máximas devem ficar entre 30°C e 35°C, podendo chegar a 38°C na região Pantaneira. Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 22°C e 34°C. Os ventos predominam do norte, com velocidades de 50 a 60 km/h e rajadas pontuais acima de 70 a 80 km/h.

Veja a previsão por região: