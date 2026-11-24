Mato Grosso do Sul deve ter uma terça-feira (24) de tempo nublado e chuva em diversas regiões. A previsão indica pancadas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A preocupação maior está nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Centro-Sul, Sudeste e em áreas do Leste, onde são esperados os maiores volumes de chuva. Algumas localidades já registraram mais de 150 milímetros nas últimas 72 horas, e novos acumulados podem provocar alagamentos, enxurradas, inundações e elevação rápida dos níveis de rios e córregos.

Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 22°C e 34°C. No Estado, as máximas podem chegar a 38°C na região Pantaneira, enquanto as demais regiões devem registrar temperaturas entre 25°C e 34°C, conforme a localidade.

Os ventos predominam do norte, com velocidades entre 50 e 60 km/h e possibilidade de rajadas pontuais acima de 70 km/h, podendo chegar a 80 km/h. A formação e o avanço de uma frente fria nos próximos dias também podem reforçar as instabilidades e manter as condições para chuva em Mato Grosso do Sul.

A orientação é redobrar a atenção, principalmente em áreas que já apresentam solo encharcado e histórico recente de alagamentos.