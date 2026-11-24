A Polícia Civil investiga uma denúncia de possível estupro de vulnerável contra uma criança de 3 anos durante um evento realizado no Assentamento Geraldo Garcia, em Sidrolândia. O caso teria ocorrido na noite de sábado (21), no Centro de Capacitação e Pesquisa Geraldo Garcia.

A Polícia Militar foi acionada na tarde de domingo (22), após a mãe da criança tomar conhecimento da suspeita. Uma testemunha teria relatado ter presenciado uma conduta de natureza sexual praticada por um homem idoso contra a menina.

Ainda segundo o relato, a testemunha procurou familiares do suspeito, que teriam retirado o homem do evento. Um familiar também teria informado aos policiais que o idoso admitiu a conduta denunciada. Essa informação, porém, deverá ser apurada durante a investigação.

Conforme informações divulgadas pelo SidroNews, equipes da Polícia Militar realizaram buscas no assentamento e em estabelecimentos da região, mas o suspeito não foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, responsável pela investigação.

A identidade da criança e demais informações que possam identificá-la são preservadas.