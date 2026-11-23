As fortes chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul nos últimos dias colocaram Porto Murtinho em situação de atenção. Entre quinta-feira (19) e sábado (21), o município acumulou aproximadamente 230 milímetros de precipitação, provocando grandes alagamentos, atingindo cerca de 60 pessoas e deixando seis famílias desabrigadas. Os moradores foram encaminhados para acolhimento no ginásio municipal. Não há registro de mortes.

Diante dos estragos, o Governo Federal intensificou o monitoramento das áreas afetadas pelas chuvas em diferentes regiões do país. Por meio do MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), equipes técnicas acompanham as ocorrências em seis estados: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

O Departamento de Preparação e Socorro, da Sedec (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil), elevou o nível operacional para laranja, classificação utilizada em situações de risco alto a muito alto ou desastres de grande intensidade. A medida permite mobilizar e coordenar instituições do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, conforme a necessidade.

Em Porto Murtinho, o temporal começou na madrugada de quinta-feira, quando foram registrados 120 milímetros de chuva em aproximadamente duas horas. O volume provocou o transbordamento do canal conhecido como “valetão”, sobre a Avenida Laranjeiras, causando inundações nos bairros Cohab e Dom Pepe.

Uma área alagável ocupada por aproximadamente 25 famílias também está sendo monitorada preventivamente. No sábado, novas pancadas de chuva provocaram outros pontos de alagamento, principalmente na região da Vila Célia e na área central da cidade.

Equipes da Defesa Civil municipal, do Corpo de Bombeiros, da prefeitura e das secretarias de Assistência Social e Infraestrutura permanecem mobilizadas no atendimento aos moradores, na limpeza das vias e no acompanhamento das áreas de risco. Nesta segunda-feira (23), técnicos da Sedec e representantes da Defesa Civil municipal devem se reunir para agilizar as ações de resposta.

Além do monitoramento, a Defesa Civil Nacional disponibiliza apoio técnico aos municípios atingidos, incluindo orientações para reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública, elaboração de planos de trabalho e solicitação de recursos federais.

Os pedidos podem envolver assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de estruturas danificadas. A liberação de recursos depende das necessidades identificadas e das solicitações encaminhadas pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Os municípios também podem solicitar reuniões on-line de gestão com a equipe federal pelo endereço sedec@mdr.gov.br.

Temporais também provocam estragos em outros estados

No Rio Grande do Sul, as tempestades atingiram 39 municípios e afetaram 25.123 pessoas, segundo dados da Defesa Civil estadual atualizados no domingo (22). O balanço aponta cinco mortes, 265 feridos, 19.854 desalojados e 40 desabrigados.

A cidade de Tupanciretã foi uma das mais atingidas. O vendaval destelhou 7.796 residências, além de danificar escolas, ginásios e o hospital municipal, que precisou transferir pacientes para unidades de saúde de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

O Governo Federal iniciou uma força-tarefa para auxiliar o município. No domingo, foi aprovado o primeiro plano de trabalho para assistência humanitária, com recursos destinados à compra de cestas básicas, kits de limpeza e higiene, colchões e materiais para dormitórios. Outros dois planos, voltados à aquisição de telhas e à limpeza urbana, estão em andamento.

No Paraná, um vendaval atingiu sete municípios na sexta-feira (20), afetando 945 pessoas e danificando 237 residências. Foz do Iguaçu registrou o maior número de moradores atingidos, com 400 pessoas. Também foram contabilizados estragos em casas, prédios públicos, escolas e na rede elétrica.

Em Santa Catarina, 34 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas, deixando 54 pessoas desalojadas e duas desabrigadas. Já em São Paulo, temporais e queda de granizo atingiram 12 municípios, com 54 desalojados, dois desabrigados e cinco feridos.

Em Minas Gerais, as chuvas provocaram danos em residências, pontes e outras estruturas nos municípios de Aimorés, Andrelândia e Minas Novas. Em Aimorés, um homem permanecia desaparecido até domingo. Em Andrelândia, cinco pessoas ficaram desabrigadas. Já em Minas Novas, houve o rompimento de uma barragem na zona rural, e equipes foram mobilizadas para avaliar a situação.