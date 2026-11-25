A construção de um desvio definitivo no trecho rompido da BR-267, em Porto Murtinho, deve levar cerca de 20 dias. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (24), após o rompimento da pista provocado pelas fortes chuvas na região na segunda-feira (23).

Segundo a PRF, a obra ficará sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e tem como objetivo restabelecer o fluxo de veículos na rodovia.

Enquanto o trecho permanece interditado, os motoristas podem utilizar rotas alternativas pelas rodovias estaduais MS-267 e MS-185. No entanto, os veículos devem respeitar o limite máximo de 10 toneladas de Peso Bruto Total (PBT).

A restrição ocorre devido às limitações estruturais das pontes de madeira existentes nesses caminhos. A PRF alerta que o desrespeito ao limite pode comprometer a segurança dos usuários e a integridade das estruturas.

A interdição ocorre no km 624,6 da BR-267, entre Jardim e Porto Murtinho, onde o asfalto cedeu e abriu uma cratera de aproximadamente cinco metros após as fortes chuvas.