O Governo de Mato Grosso do Sul remanejou R$ 103,5 milhões do orçamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel e publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25).

Os recursos foram retirados da dotação destinada à manutenção e operacionalização da secretaria e direcionados ao fortalecimento dos mecanismos de gestão de conhecimentos, talentos, atividades correicionais e ouvidoria.

O valor está integralmente vinculado a despesas com pessoal e encargos sociais. O decreto não detalha como os recursos serão utilizados na prática.

A medida faz parte de uma suplementação orçamentária de R$ 115,8 milhões, que também envolve áreas como saúde, educação, assistência social e administração penitenciária.

Como a abertura de crédito foi compensada pelo cancelamento de dotações no mesmo valor, o remanejamento não representa aumento no orçamento total do Estado.