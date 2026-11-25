O Senado Federal não desistiu da licitação estimada em R$ 6.045.048,00 para a contratação de serviços de telefonia por meio de terminais móveis, com voz e dados, nas modalidades SMP e STFC. O certame, que prevê o fornecimento de aparelhos iPhone 18 Pro, de 512 GB, em regime de comodato, foi retomado após uma decisão judicial favorável ao Senado.

Em 18 de novembro de 2026, às 15h32, foi divulgado no sistema Compras.gov.br o aviso de suspensão do Pregão Eletrônico nº 290/2026. A medida ocorreu em decorrência de uma tutela de urgência concedida pelo Juízo da 18ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Popular nº 1135769-69.2026.4.01.3400.

No dia seguinte, 19 de novembro, a presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1045680-15.2026.4.01.0000, deferiu o pedido apresentado pelo Senado Federal para suspender integralmente os efeitos da decisão da 18ª Vara Federal.

Com isso, foi permitido o regular prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 290/2026 e dos atos administrativos relacionados à contratação.

Segundo o comunicado, com a decisão do TRF-1, deixou de existir a causa suspensiva determinada judicialmente, permitindo que o Senado desse continuidade ao certame.

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