Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Miranda resgatou um cachorrinho que estava preso entre a vegetação, em meio à água da enchente do Rio Miranda, no bairro Morada do Pantanal.

O animal estava no local desde a madrugada desta quinta-feira (26).

O trabalho dos militares foi celebrado por uma moradora, que publicou um agradecimento nas redes sociais. Na mensagem, ela destacou o cuidado da equipe durante o atendimento e a importância de também proteger os animais.

Segundo o relato, o cachorrinho saiu correndo logo após ser resgatado.

A moradora explicou que não conseguiu registrar uma foto do animal, mas fez questão de agradecer aos bombeiros pela dedicação.