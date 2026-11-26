A Comissão de CCJ (Constituição e Justiça) do Senado aprovou, na quarta-feira (25), um projeto de lei que acaba com a possibilidade de pagamento de fiança para motoristas envolvidos em acidentes de trânsito com morte provocados por embriaguez. A proposta também prevê a prisão em flagrante do condutor, mesmo que ele preste socorro à vítima.

O texto estabelece ainda a realização de exame toxicológico para identificar se o motorista estava sob efeito de substâncias psicoativas no momento do acidente.

De autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), o projeto tem como relator o senador Laércio Oliveira (PP-SE). A iniciativa busca ampliar a responsabilização de condutores que dirigem sob efeito de álcool ou outras substâncias e reduzir a sensação de impunidade em casos de mortes no trânsito.

Uma das mudanças previstas é justamente impedir que o motorista envolvido em um acidente fatal consiga responder inicialmente em liberdade mediante pagamento de fiança, mesmo quando permanecer no local e prestar assistência à vítima.

Com a aprovação na CCJ, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso, para que seja votada pelo plenário do Senado.

Para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser aprovado pelos deputados e receber a sanção do presidente da República. Até a conclusão dessas etapas, as regras atuais continuam valendo.