O Ministério do Esporte lançou nesta quarta-feira (25) a campanha “A Copa Mais Brasileira do Mundo”, iniciativa voltada à divulgação da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como país-sede. A ação inclui a adoção da identidade visual oficial do torneio nos perfis do governo federal e o lançamento do videoclipe da música “Ela é Brasileira”.

Interpretado pela cantora carioca Mariah Marini, o jingle mistura ritmos como funk e piseiro e traz referências à alegria do povo brasileiro, à paixão pelo futebol e à importância da presença feminina no esporte. A música também faz referência à capacidade do país de receber uma competição mundial, lembrando a experiência da Copa masculina de 2014.

O videoclipe foi produzido com recursos de inteligência artificial e apresenta mulheres praticando futebol em diferentes cenários, como ruas, praças, aldeias indígenas e lajes. As imagens destacam as cores verde, amarelo e azul, que compõem a identidade visual oficial do Mundial.

Segundo o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, a proposta é envolver a população na realização do evento e valorizar a força das mulheres. A secretária extraordinária da Copa, Juliana Agatte, também destacou que o torneio representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino e incentivar a participação das mulheres no esporte.

Marca oficial

A identidade visual da Copa foi apresentada na terça-feira (24), durante o encerramento do I Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027, realizado em Brasília. O conceito foi desenvolvido pela agência de publicidade Fields, sob coordenação do Ministério do Esporte, com elementos inspirados nas cores da bandeira brasileira e ilustrações que valorizam a diversidade e o protagonismo feminino.

Data e cidades-sede

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com participação de 32 seleções. O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá a abertura e a final do torneio.

Além da capital fluminense, outras sete cidades receberão partidas: São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador.

O sorteio dos grupos está previsto para 11 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

Além do Brasil, que tem vaga garantida como país-sede, outras 17 seleções já estão classificadas: Argentina, Colômbia, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Argélia, Camarões, Maláui, Marrocos e Nova Zelândia.

As demais vagas serão definidas por meio das eliminatórias continentais e de uma repescagem internacional.