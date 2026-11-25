Um homem de 31 anos, condenado a mais de oito anos de prisão por furtos mediante fraude eletrônica contra idosos, foi preso nesta terça-feira (24), em Dourados. Na época dos crimes, ele era estudante de Direito e trabalhava como estagiário em um escritório de advocacia, onde teria se aproveitado do acesso às contas bancárias de clientes para desviar dinheiro.

Segundo o Dourados News, o homem utilizava a confiança dos clientes idosos para realizar transferências bancárias fraudulentas e subtrair valores das contas. A prisão foi realizada por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, após informações sobre o paradeiro do condenado.

Ele foi localizado em sua residência, no bairro Parque Nova Dourados, onde os agentes cumpriram o mandado de prisão decorrente de condenação definitiva.

Após a captura, o homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.