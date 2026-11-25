Quem tem sepulturas perpétuas nos cemitérios Bom Jesus e Santo Antônio de Pádua, em Dourados, precisa ficar atento ao prazo para regularização. A Prefeitura estabeleceu 180 dias, contados a partir de 26 de outubro, para que os responsáveis providenciem reparos, manutenção e atualização da documentação dos espaços. Quem não cumprir as exigências poderá sofrer sanções previstas na legislação.

A determinação consta no Edital de Notificação nº 020/2026, publicado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur). Entre as adequações exigidas estão a construção de túmulos ainda inexistentes, reforma de estruturas danificadas, identificação das pessoas sepultadas e limpeza das sepulturas e de seu entorno.

O edital também prevê a regularização dos documentos de titularidade e a atualização cadastral junto ao sistema dos cemitérios municipais.

Segundo o secretário-adjunto de Serviços Urbanos, Ângelo Augusto Gomes, a medida busca melhorar a organização e a conservação dos espaços, além de garantir que as informações e os registros das sepulturas estejam atualizados.

COMO REGULARIZAR

Os responsáveis devem procurar o Escritório do Departamento Administrativo dos Cemitérios Públicos Municipais, localizado na Rua 1º de Abril, nº 60-A, na Vila Santa Catarina, em Dourados.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 9 8163-0397.