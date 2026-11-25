Moradores de Campo Grande poderão denunciar buracos nas ruas por meio de uma plataforma digital que será disponibilizada no site da Câmara Municipal. A ferramenta será lançada na próxima segunda-feira (30), durante uma oitiva da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Tapa-Buraco, que vai ouvir empresários e trabalhadores do setor de transporte sobre os prejuízos causados pelas condições do asfalto.

A plataforma permitirá que os usuários informem o endereço, enviem fotografias e indiquem o tamanho do buraco. A classificação será dividida em três categorias: pequeno, quando couber um pé; médio, quando couber uma roda; e grande, no caso de crateras. Se o problema já estiver registrado no mapa, o morador poderá apoiar a denúncia existente, evitando registros duplicados.

Segundo o vereador Lívio Leite (União Brasil), integrante da CPI, as fotografias serão georreferenciadas, ou seja, vinculadas automaticamente ao local onde foram tiradas. O usuário também poderá informar o nome e corrigir o endereço, caso a localização apresentada esteja incorreta.

Antes de aparecer no mapa, os registros passarão por uma verificação da equipe de tecnologia da Câmara, que vai conferir se as imagens realmente mostram buracos nas vias. Depois da validação, o morador receberá um número de protocolo para acompanhar a ocorrência.

A comissão pretende utilizar as informações para comparar as datas e os locais das reclamações com os registros de serviços executados pela Prefeitura. Dessa forma, será possível verificar quanto tempo o poder público leva para realizar os reparos e identificar se os buracos voltaram a aparecer depois das intervenções.

“A ferramenta só vai dar resultado se chegar à população, porque são as pessoas que vão registrar os buracos”, afirmou Lívio. A previsão é que o acesso seja feito diretamente pelo navegador, por meio de um link no site do Legislativo. O endereço eletrônico ainda não foi divulgado.

Mapa poderá ajudar a definir prioridades

Além de reunir as reclamações, a CPI solicitou que a equipe de tecnologia cruze os registros com informações do Sisgran (Sistema Municipal de Indicadores Georreferenciados para o Planejamento e a Gestão), plataforma da Prefeitura que reúne dados sobre infraestrutura, população e equipamentos públicos.

A intenção é considerar não apenas o tamanho dos buracos, mas também a importância das vias para a circulação da cidade. Ruas com linhas de ônibus, por exemplo, ou que dão acesso a escolas e unidades de saúde poderão receber prioridade em relação a trechos com menor fluxo de veículos.

A comissão também pretende disponibilizar o acesso à plataforma para a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), permitindo que a pasta acompanhe as ocorrências registradas pelos moradores.

CPI ouvirá trabalhadores do transporte

O lançamento da ferramenta ocorrerá durante a oitiva marcada para segunda-feira (30), quando a comissão vai ouvir representantes de diferentes modalidades de transporte sobre os impactos das condições do asfalto na rotina de trabalho.

Estão entre os convidados empresários, motoristas profissionais, trabalhadores autônomos e representantes do transporte de cargas e passageiros, incluindo ônibus urbanos, vans e transporte escolar.

Motoristas e entregadores de aplicativos que utilizam carros, motocicletas e bicicletas também poderão participar. A comissão pretende reunir relatos sobre prejuízos, danos aos veículos e dificuldades enfrentadas diariamente por quem depende das ruas de Campo Grande para trabalhar.