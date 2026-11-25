A Câmara dos Deputados realiza amanhã (26), às 8h (horário de Mato Grosso do Sul), audiência pública para discutir as falhas no fornecimento de energia elétrica no Estado. Entre as denúncias que serão apresentadas estão os prejuízos enfrentados por produtores rurais devido às constantes interrupções no serviço prestado pela Energisa.

Solicitado pelo deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS), o debate reunirá representantes da concessionária, da Aneel, do Ministério de Minas e Energia e de órgãos de defesa do consumidor. “Estamos vendo, ao longo dos últimos anos, muitas reclamações recorrentes por parte dos consumidores. Hoje, o sul-mato-grossense paga caro pela energia e recebe serviços de baixa qualidade”, afirmou o parlamentar.

Em Ribas do Rio Pardo, um produtor rural relata que há anos solicita manutenção em um transformador, além de denunciar a existência de postes e cruzetas em condições precárias.

No Assentamento Itamaraty II, em Ponta Porã, as interrupções comprometem a produção leiteira, o abastecimento de água dos animais e uma horta que fornece alimentos para a merenda escolar.

“Nós temos uma horta, onde também é fornecido para a merenda escolar. Fica até três dias sem energia. A gente liga, ele fala que está sabendo do problema, só pede desculpas pelo transtorno”, lamentou um morador.

Dados do Procon-MS mostram que a Energisa está entre as empresas mais reclamadas do Estado há cinco anos, acumulando 3.117 atendimentos desde 2024. Já dos 229 consumidores que procuraram o SOS Energisa após reclamar à concessionária, 209 (91%) informaram que o problema persistia, havia retornado ou ainda aguardava atendimento.

Os relatos podem ser enviados pelo WhatsApp (67) 99694-4545 ou ou por meio de um formulário on-line (https://forms.gle/bkvvmWkVWcsgwhZD8).

O questionário permite informar problemas como falta de energia, oscilações e quedas no fornecimento, dificuldades no atendimento e prejuízos materiais decorrentes das falhas no serviço.