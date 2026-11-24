Durante uma diligência de apoio ao Conselho Tutelar, na noite de segunda-feira (23), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) apreendeu uma arma de fogo em uma residência localizada em uma fazenda, no município de Jaraguari.

Segundo a PM, a equipe prestou apoio ao Conselho Tutelar em uma diligência envolvendo uma criança que apresentava hematoma na região da cabeça, identificado por profissionais da unidade escolar.

Durante as diligências, os policiais fizeram contato com a genitora da criança, que prestou esclarecimentos sobre os fatos e informou posteriormente sobre a existência de uma arma de fogo na residência.

Diante da informação, a equipe retornou ao imóvel e localizou uma carabina sobre uma mesa. O armamento foi apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.