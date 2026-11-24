Uma organização criminosa investigada por desviar R$ 875,5 mil da conta bancária da Prefeitura de Japorã, em Mato Grosso do Sul, foi alvo da operação Tela Preta, deflagrada nesta terça-feira (24) pela Polícia Civil. A ação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária em quatro estados brasileiros.

Conforme as investigações da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), o crime aconteceu em novembro de 2025, quando integrantes do grupo se passaram por funcionários da Caixa Econômica Federal para invadir um dispositivo informático utilizado pela administração municipal.

Com acesso às credenciais, os suspeitos conseguiram entrar na conta bancária da prefeitura e realizar uma série de transferências, retirando aproximadamente R$ 875,5 mil dos cofres públicos.

Durante a apuração, os policiais identificaram integrantes da organização criminosa que estariam envolvidos diretamente no esquema. Os investigados foram localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Pará, onde foram cumpridas as ordens judiciais.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares e outros dispositivos móveis. Na residência de um dos investigados, também foram encontrados aproximadamente R$ 11,5 mil em dinheiro.

Os suspeitos foram indiciados por furto qualificado mediante fraude com uso de dispositivo informático, organização criminosa e lavagem de capitais.