A Câmara Municipal de Campo Grande vota, nesta terça-feira (24), projeto de lei que reserva 5% das vagas do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) para pessoas que viviam em situação de rua. A proposta, de autoria do vereador André Salineiro, será analisada em segunda discussão.

Pelo texto, para ingressar no programa da Funsat (Fundação Social do Trabalho), os beneficiários deverão passar por triagem social e acolhimento institucional. Quando necessário, também deverão concluir tratamento para dependência química ou outras condições que impeçam o exercício de atividades profissionais. Uma equipe multidisciplinar deverá avaliar se estão aptos ao trabalho.

Em primeira discussão, os vereadores votam o projeto que cria o programa “Encontre seu Pet”, de autoria de Flávio Cabo Almi. A proposta prevê uma plataforma digital gratuita para ajudar na localização de animais perdidos, com emissão de alertas e recursos de geolocalização.

Também está na pauta o projeto do vereador Clodoilson Pires, que prevê campanhas de conscientização sobre o significado dos cordões de girassol, quebra-cabeça e infinito, utilizados na identificação e representação de pessoas com deficiências ocultas e da comunidade autista.

A sessão começa às 9h e pode ser acompanhada presencialmente, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou pelo YouTube da Casa de Leis.