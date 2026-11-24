Política
Câmara vota reserva de 5% das vagas do Primt para ex-moradores de rua
Proposta prevê que os beneficiários passem por triagem social e avaliação de equipe multidisciplinar antes de ingressarem no programa
A Câmara Municipal de Campo Grande vota, nesta terça-feira (24), projeto de lei que reserva 5% das vagas do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) para pessoas que viviam em situação de rua. A proposta, de autoria do vereador André Salineiro, será analisada em segunda discussão.
Pelo texto, para ingressar no programa da Funsat (Fundação Social do Trabalho), os beneficiários deverão passar por triagem social e acolhimento institucional. Quando necessário, também deverão concluir tratamento para dependência química ou outras condições que impeçam o exercício de atividades profissionais. Uma equipe multidisciplinar deverá avaliar se estão aptos ao trabalho.
Em primeira discussão, os vereadores votam o projeto que cria o programa “Encontre seu Pet”, de autoria de Flávio Cabo Almi. A proposta prevê uma plataforma digital gratuita para ajudar na localização de animais perdidos, com emissão de alertas e recursos de geolocalização.
Também está na pauta o projeto do vereador Clodoilson Pires, que prevê campanhas de conscientização sobre o significado dos cordões de girassol, quebra-cabeça e infinito, utilizados na identificação e representação de pessoas com deficiências ocultas e da comunidade autista.
A sessão começa às 9h e pode ser acompanhada presencialmente, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou pelo YouTube da Casa de Leis.