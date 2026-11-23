A disputa entre o presidente reeleito, Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026 resultou em 999 ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Levantamento da Folha de S.Paulo mostra que os dois candidatos recorreram à Justiça principalmente para retirar conteúdos das redes sociais e suspender propagandas eleitorais.

Somente no segundo turno, entre 5 e 25 de outubro, foram 529 ações. Flávio conseguiu 78 decisões favoráveis em 286 processos, enquanto Lula teve 75 vitórias em 243 ações. Os números incluem pedidos atendidos total ou parcialmente.

A campanha de Lula concentrou esforços na retirada de propagandas consideradas prejudiciais à imagem do presidente. Foram pelo menos 63 decisões favoráveis. A defesa também acusou a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, de prejudicar o alcance das publicações do petista.

Já Flávio conseguiu ao menos 65 decisões favoráveis para remover conteúdos e suspender propagandas. Uma das principais disputas envolveu o canal de WhatsApp "Exército do Lula", ligado ao deputado André Janones (Rede-MG), que chegou a ser retirado do ar por determinação do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques.

As campanhas também apresentaram pelo menos 190 pedidos de direito de resposta no segundo turno, mas apenas três foram aceitos até a data analisada.

Outras 90 ações foram encerradas sem julgamento porque perderam o sentido após o fim da campanha. Ainda há processos apresentados pela defesa de Flávio que pedem a cassação da chapa de Lula e Geraldo Alckmin (PSB), sob acusação de abuso de poder político e econômico.