A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2026, muda a dinâmica de preparação para o próximo mandato. Diferentemente de uma eleição que leva um novo grupo político ao Palácio do Planalto, o resultado mantém o mesmo presidente à frente do Executivo federal. Nesse cenário, não há uma transferência de poder entre administrações distintas, mas a possibilidade de reorganizar a estrutura do governo e estabelecer novas prioridades.

A mudança de mandato, porém, não significa que a equipe atual precise permanecer intacta. O presidente poderá substituir ministros, fazer alterações na composição dos ministérios e promover ajustes na condução das políticas públicas.

Reeleição exige equipe de transição?

A legislação que trata da transição de governo é a Lei nº 10.609/2002. Ela prevê a formação de uma equipe para que o presidente eleito tenha acesso a informações sobre a administração federal, incluindo situação financeira, contratos, programas e funcionamento dos órgãos públicos.

No caso de um presidente reeleito, entretanto, a situação é diferente. Como o chefe do Executivo permanece no cargo, não ocorre a transferência de responsabilidades entre dois governos.

A advogada Daniela Poli explica que a reeleição representa o encerramento de um mandato constitucional e o início de outro, sem que isso impeça mudanças na estrutura administrativa.

Assim, o novo período de governo pode começar com a manutenção dos atuais ministros ou com uma reformulação da equipe, conforme a decisão do presidente.

Quando os novos ministros precisam ser escolhidos?

Não existe um prazo legal específico para que o presidente defina os nomes que vão compor a equipe ministerial. A escolha é uma atribuição do próprio chefe do Executivo, que pode anunciar mudanças antes do início do novo mandato ou realizá-las ao longo da gestão.

Segundo Daniela Poli, as nomeações podem ser feitas com efeitos a partir do começo do novo período de governo, quando houver previsão jurídica para isso. Também não há impedimento para que ministros sejam substituídos durante o exercício do mandato, desde que sejam respeitadas as exigências legais.

Ministros precisam passar por sabatina?

A indicação de ministros de Estado não depende de sabatina ou aprovação do Senado Federal. De acordo com o artigo 84 da Constituição, cabe exclusivamente ao presidente da República nomear os integrantes do primeiro escalão do governo.

O procedimento é diferente da escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), cujas indicações precisam ser aprovadas pelo Senado. A Constituição estabelece alguns requisitos para ocupar um ministério. Conforme o artigo 87, o indicado deve ser brasileiro, ter mais de 21 anos e estar no exercício dos direitos políticos.

A legislação não exige, como regra geral, diploma universitário, experiência anterior na administração pública ou formação profissional específica. Daniela Poli ressalta, porém, que determinadas funções dentro da estrutura governamental podem ter exigências próprias previstas em leis específicas.

Inelegibilidade impede alguém de assumir um ministério?

Uma eventual restrição determinada pela Justiça Eleitoral também não impede automaticamente uma pessoa de ocupar um cargo ministerial.

A diferença está na natureza das funções. Enquanto os cargos eletivos dependem da participação em uma eleição, ministros e secretários são, em regra, escolhidos por nomeação política.

Por esse motivo, uma pessoa considerada inelegível para disputar eleições não fica necessariamente impedida de assumir um ministério ou uma secretaria de governo.

A possibilidade de nomeação, no entanto, deve observar eventuais impedimentos legais específicos aplicáveis ao caso.