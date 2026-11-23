Pelo menos dez prefeituras decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas que atingiram o estado de Mato Grosso do Sul nos últimos dias, principalmente na região sul. O governador Eduardo Riedel (PP), ao lado do coronel Djan, da Defesa Civil, informou que os primeiros levantamentos já foram feitos sobre a população atingida e os danos materiais.

Uma reunião foi realizada junto à Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) para definir os próximos passos. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) também faz parte do processo, principalmente para calcular e operacionalizar as demandas relacionadas às pontes destruídas.

De acordo com a Assomasul, os municípios que decretaram situação de calamidade ou emergência até o momento, são Deodápolis, Batayporã, Jaraguari, Paranhos, Bela Vista, Aral Moreira, Sete Quedas, Naviraí, Coronel Sapucaia e Vicentina.

“Estamos fazendo todo o levantamento, tanto de infraestrutura quanto da área urbana, das demandas e necessidades em função da água que entrou nas casas e dos destelhamentos, buscando dar todo o suporte para os municípios e a população" frisou Riedel. Ele finalizou ressaltando que não há informações sobre feridos, apenas danos materiais.

O Centro Integrado de Coordenação Estadual (Cicoe), que monitora os efeitos do clima no estado, também já mobilizou todas as instituições que o compõem: Corpo de Bombeiros, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec/MS), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).