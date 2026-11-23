A Justiça determinou a soltura do jornalista Francis Pedro Bispo dos Santos, preso suspeito de extorsão contra o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista. A liberdade foi condicionada ao pagamento de fiança de R$ 10 mil, valor que já foi recolhido, permitindo que ele deixasse a prisão.

Conforme a decisão judicial, o jornalista teria exigido inicialmente R$ 5 mil do prefeito, quantia posteriormente reduzida para R$ 3 mil, para retirar do ar matérias jornalísticas já publicadas e deixar de produzir novas publicações desfavoráveis ao chefe do Executivo e à Administração Municipal.

Segundo consta nos autos, os R$ 3 mil teriam sido entregues ao jornalista durante uma reunião realizada na residência do prefeito. A conversa teria sido registrada pelo sistema de monitoramento residencial. Acionada, a Polícia Civil realizou diligências e localizou Francis na sede da empresa Princesinha News, onde encontrou em seu poder a quantia de R$ 3 mil, que corresponderia ao dinheiro entregue momentos antes.

Ao determinar a soltura, o juiz Juliano Duailibi Baungart, que atuava no regime de plantão da Justiça, considerou a capacidade financeira declarada pelo próprio jornalista durante o interrogatório na Polícia Civil e na audiência de custódia.

Conforme a decisão, Francis informou que possui renda mensal aproximada de R$ 25 mil. Para o magistrado, a informação demonstra que a fiança de R$ 10 mil é compatível com a condição financeira declarada, não sendo considerada excessiva ou desproporcional, especialmente diante da natureza do delito e das circunstâncias da ocorrência.

Além do pagamento da fiança, a liberdade foi condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. O jornalista deverá comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, apresentar-se periodicamente em Juízo a cada 30 dias para informar e justificar suas atividades, não manter contato com o prefeito, diretamente ou por terceiros, e comunicar previamente qualquer mudança de endereço.

A decisão também estabelece que ele não poderá se ausentar da comarca por período superior a oito dias sem informar onde poderá ser encontrado.

O juiz advertiu que o descumprimento injustificado de qualquer uma das obrigações poderá resultar na substituição ou cumulação das medidas cautelares, além da possibilidade de decretação da prisão preventiva.

O que diz o jornalista

Após ser solto, Francis se manifestou por meio do portal de notícias Princesinha News. No pronunciamento, afirmou que continuará ao lado da população e declarou ser inocente.

"Eu sou inocente no meio de tudo isso", afirmou. O jornalista também declarou que o caso cabe à Justiça e disse que não pretende deixar de atuar, "Nada vai poder me calar", declarou, acrescentando que continuará atendendo à população.

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