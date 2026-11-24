A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vota, nesta terça-feira (24), projeto que amplia a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares, permitindo identificar e acompanhar a destinação e a execução dos recursos públicos indicados pelos deputados estaduais.

De autoria do governador Eduardo Riedel, o Projeto de Lei 155/2026 será apreciado em segunda discussão e adequa a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 às exigências do Supremo Tribunal Federal (STF).

As emendas individuais somam R$ 96 milhões no orçamento do próximo ano. Cada um dos 24 deputados terá R$ 4 milhões, dos quais 65% (R$ 2,6 milhões) deverão ser destinados à saúde. Desse montante, 75% deverão ser repassados diretamente aos fundos municipais de saúde.

A proposta determina a padronização da identificação contábil das emendas e a centralização das informações no portal do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC).

O texto também estabelece regras para a destinação dos recursos em casos de perda de mandato e substituição de parlamentares.

Em primeira discussão, os deputados votam ainda a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 002/2023, que inclui a segurança viária na Constituição Estadual, abrangendo ações de educação, engenharia e fiscalização de trânsito.