A produção artesanal de Mato Grosso do Sul está em destaque na Feira Nacional de Arte Popular e Artesanato Brasileiro (Arpoarte), realizada entre os dias 25 e 29 de novembro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Artesãos e associações do Estado participam do evento levando peças que representam a diversidade cultural, as referências regionais e a riqueza de técnicas e matérias-primas utilizadas no artesanato sul-mato-grossense.

Os representantes foram selecionados por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que abriu espaço para profissionais e entidades do setor apresentarem e comercializarem seus trabalhos em um encontro com diferentes expressões da arte popular brasileira.

Entre os artesãos selecionados estão Carla Nivia dos Santos Ortiz Spadoni, Selma Christina De Souza Brito Beteto, Catarina Marlize Schuquel de Ávila Rodrigues, Natasha Constantino e Rosângela Benites Vilhasanti Martins.

Também participam quatro entidades representativas do artesanato estadual: Associação de Produtores de Artesanato e Artistas Populares de Mato Grosso do Sul (PROART MS), Associação de Artesanato de Mato Grosso do Sul (ARTEMS), Do Barro Cerâmica – Associação de Cerâmica Artesanal de MS e Uneart (União Estadual dos Artesãos do Estado de MS).

A Arpoarte reúne artesãos, artistas populares e coletivos indígenas e quilombolas de várias partes do Brasil, apresentando ao público diferentes manifestações da cultura popular. Além da exposição e comercialização de produtos, a programação conta com apresentações musicais, oficinas, debates e experiências gastronômicas.

A participação de Mato Grosso do Sul busca ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido pelos artesãos do Estado e criar oportunidades de contato com novos públicos e profissionais do setor. A feira também permite apresentar saberes tradicionais, técnicas e referências culturais que dão identidade às peças produzidas em diferentes regiões sul-mato-grossenses.

A iniciativa conta com a parceria do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e patrocínio do Sebrae.