Cultura
Fim de semana tem shows, feiras, teatro e atrações gratuitas em Campo Grande
Programação deste sábado e domingo reúne opções de lazer, música, gastronomia e cultura em diferentes pontos da Capital
O fim de semana terá atrações para diferentes públicos em Campo Grande. A agenda reúne shows, feiras, apresentações teatrais, cultura geek e passeios culturais em vários pontos da Capital. Confira o que fazer neste sábado (21) e domingo (22):
Sábado (21)
MS Geek 2026 – Evento reúne games, cosplay, K-pop, artistas e encontro com a dubladora Beatriz Meinberg.
Horário: das 9h às 20h
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
4ª Feira da Música do Campão – Programação musical com showcases e apresentações de Miliano e Tulinho.
Horário: a partir das 18h
Local: Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho
Pagode da Consciência Negra – Apresentação musical com Daran Junior e Espetáculo teatral apresentado pelo Grupo Fulano di Tal.
Horário: 19h
Local: Comunidade Tia Eva
Festival Country Star – Shows de Murilo Huff e Mariana Fagundes que promete agitar a Capital com os seus sucessos sertanejo, trazendo também aquela mistura do estilo atual com modão antigo.
Horário: não informado
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: paga (valor não informado)
Domingo (22)
Feira Ziriguidum – Evento reúne economia criativa, gastronomia e atrações musicais.
Horário: a partir das 16h
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: gratuita
Feira Cultural da Orla Morena – Especial Flashback – Edição temática com músicas que marcaram época.
Horário: a partir das 16h
Local: Orla Morena
Entrada: gratuita
Maria Alice canta Paulo Simões – Show em homenagem à obra do compositor sul-mato-grossense.
Horário: 20h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: paga (valor não informado)
Exposições e decoração natalina
MS – Música e Memória – Exposição sobre a história musical de Mato Grosso do Sul.
Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)
Entrada: não informada
MATIS – Mostra de Arte, Talento, Inovação e Superdotação, na Morada dos Baís.
Local: Morada dos Baís
Entrada: não informada
Os valores e condições de participação não detalhados na programação devem ser confirmados com a organização de cada evento.