O fim de semana terá atrações para diferentes públicos em Campo Grande. A agenda reúne shows, feiras, apresentações teatrais, cultura geek e passeios culturais em vários pontos da Capital. Confira o que fazer neste sábado (21) e domingo (22):

Sábado (21)

MS Geek 2026 – Evento reúne games, cosplay, K-pop, artistas e encontro com a dubladora Beatriz Meinberg.

Horário: das 9h às 20h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo

4ª Feira da Música do Campão – Programação musical com showcases e apresentações de Miliano e Tulinho.

Horário: a partir das 18h

Local: Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho

Pagode da Consciência Negra – Apresentação musical com Daran Junior e Espetáculo teatral apresentado pelo Grupo Fulano di Tal.

Horário: 19h

Local: Comunidade Tia Eva

Festival Country Star – Shows de Murilo Huff e Mariana Fagundes que promete agitar a Capital com os seus sucessos sertanejo, trazendo também aquela mistura do estilo atual com modão antigo.

Horário: não informado

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: paga (valor não informado)

Domingo (22)

Feira Ziriguidum – Evento reúne economia criativa, gastronomia e atrações musicais.

Horário: a partir das 16h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: gratuita

Feira Cultural da Orla Morena – Especial Flashback – Edição temática com músicas que marcaram época.

Horário: a partir das 16h

Local: Orla Morena

Entrada: gratuita

Maria Alice canta Paulo Simões – Show em homenagem à obra do compositor sul-mato-grossense.

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: paga (valor não informado)

Exposições e decoração natalina

MS – Música e Memória – Exposição sobre a história musical de Mato Grosso do Sul.

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)

Entrada: não informada

MATIS – Mostra de Arte, Talento, Inovação e Superdotação, na Morada dos Baís.

Local: Morada dos Baís

Entrada: não informada

Os valores e condições de participação não detalhados na programação devem ser confirmados com a organização de cada evento.