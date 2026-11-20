O cantor Murilo Huff revelou que pretende trazer o projeto “Do Nada” para Campo Grande. A iniciativa aposta em uma experiência musical mais intimista e diferente do formato tradicional de apresentações, mas ainda não tem data definida para chegar à Capital sul-mato-grossense.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (20), o artista explicou que a primeira edição do projeto aconteceu em Goiânia e que a intenção é expandir a proposta para grandes capitais brasileiras. Segundo ele, Campo Grande já está entre os destinos planejados.

“A ideia é que a gente possa rodar nas principais capitais do país e Campo Grande tá na lista, com certeza”, afirmou.

A proposta é oferecer ao público uma experiência que vá além de um show convencional, com atrações e serviços pensados para o evento. Na primeira edição, em Goiânia, o público contou até mesmo com serviços de massagem e open bar. “A ideia do Do Nada é fazer um show mais intimista, pra poucas pessoas, e poder realmente entregar uma experiência muito além de um show”, explicou Murilo.

O cantor também comentou que o projeto permite explorar outras possibilidades musicais e visuais, com um repertório mais eclético, sem deixar de lado as músicas que marcaram sua trajetória. Apesar da intenção de expansão, ele não anunciou previsão para a realização do evento em Campo Grande.