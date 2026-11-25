Campo Grande passou a integrar a estratégia nacional de preparação e resposta a emergências em saúde pública com a inauguração, nesta quarta-feira (25), da Base Regional Centro-Oeste da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). A estrutura, instalada na Superintendência do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, terá papel estratégico no atendimento a situações de crise em Mato Grosso do Sul e nos demais estados da região.

A escolha do Estado para sediar a única base regional do Centro-Oeste considera suas características ambientais, geográficas e sociais, especialmente a presença do Pantanal, das bacias hidrográficas, das áreas de fronteira e de comunidades indígenas. Esses fatores tornam Mato Grosso do Sul uma região que exige atenção permanente diante de riscos como enchentes, queimadas, secas, contaminações ambientais e epidemias.

A inauguração contou com a presença do diretor da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stábeli, além de autoridades, representantes de instituições parceiras e profissionais de saúde. Diferentemente de uma unidade convencional, a base não funcionará como hospital ou posto de atendimento. Sua principal atribuição será avaliar cenários de emergência, organizar respostas e mobilizar equipes e equipamentos especializados para regiões que enfrentem dificuldades na assistência à população.

Segundo Stábeli, a regionalização foi planejada para reduzir o tempo de resposta diante de situações que comprometam o funcionamento dos serviços de saúde. A expectativa é que os profissionais posicionados nas bases consigam chegar a uma ocorrência em até 12 horas, independentemente de o deslocamento precisar ser feito por terra ou água.

Rodrigo Stábeli, Diretor da Força Nacional do SUS Foto: Victor Kramer

“Quando a gente tem uma cidade colapsada, por exemplo, conseguimos chegar em até 12 horas com o equipamento necessário para fazer o diagnóstico situacional”, explicou.

O diretor destacou que as primeiras horas de uma emergência são fundamentais para dimensionar a gravidade do cenário e identificar quais recursos serão necessários. A intenção é evitar tanto o envio excessivo de profissionais, que pode dificultar a operação, quanto a falta de equipes para atender à população.

A partir da avaliação inicial, a equipe poderá solicitar hospitais de campanha, postos médicos avançados e profissionais em diferentes especialidades. Em situações de maior gravidade, a estrutura nacional tem capacidade de mobilizar até 900 pessoas, como ocorreu durante a resposta às enchentes no Rio Grande do Sul.

Stábeli ressaltou que a base de Campo Grande será um ponto de inteligência e articulação, enquanto a mobilização de equipes maiores ocorrerá conforme a necessidade identificada pela coordenação nacional. A Força Nacional do SUS conta atualmente com um banco de aproximadamente 5,6 mil profissionais voluntários capacitados para atuar em áreas remotas, montar hospitais de campanha e trabalhar em estruturas hospitalares temporárias.

Escolha de Mato Grosso do Sul considera vulnerabilidades da região

Ao explicar por que Mato Grosso do Sul foi escolhido para receber a estrutura, Stábeli afirmou que o Estado concentra características que tornam o Centro-Oeste especialmente vulnerável a diferentes tipos de emergência.

“Quando a gente pega a maior complexidade, ela está colocada dentro do Mato Grosso do Sul, por conta do Pantanal, das suas bacias hidrográficas e das suas comunidades indígenas”, afirmou.

O diretor também chamou atenção para a distribuição dos municípios e para as dificuldades de acesso a determinadas localidades. Segundo ele, embora Mato Grosso do Sul tenha uma extensão territorial menor que Mato Grosso, possui cidades menores e mais vulneráveis, o que reforça a necessidade de uma estrutura capaz de coordenar respostas rápidas.

A implantação começou em março deste ano, após o planejamento de regionalização determinado pelo governo federal. Durante esse período, foram selecionados profissionais que já conhecem a realidade local e a estrutura do SUS no território.

A base contará com cinco servidores, entre médicos, enfermeiros e profissionais administrativos, que atuarão na avaliação das situações e na articulação com a central da Força Nacional.

Estado destaca importância da cooperação em emergências

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), Crhistinne Maymone, destacou que receber a base representa uma oportunidade de fortalecer a capacidade de resposta do Estado e ampliar a integração com o Ministério da Saúde e outras instituições.

“É muito importante Mato Grosso do Sul ser o centro dessa Força Nacional, o centro regional, abrangendo os demais estados. Agradecemos muito ao Ministério da Saúde por ter escolhido o Estado para que a gente possa ser esse centro de inteligência e também de captação de esforços para atuarmos em conjunto”, afirmou.

Crhistinne Maymone, secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) Foto: Victor Kramer

Maymone ressaltou que Mato Grosso do Sul enfrenta diferentes desafios relacionados às mudanças climáticas, com registros de enchentes em municípios e incêndios em áreas de vegetação. Além disso, lembrou que o Estado também precisa estar preparado para situações epidêmicas, como os episódios de chikungunya registrados ao longo dos últimos anos.

A secretária-adjunta citou a atuação conjunta no enfrentamento à chikungunya em uma aldeia indígena de Dourados como exemplo de como a integração pode funcionar na prática. Na ocasião, a Força Nacional do SUS trabalhou em parceria com a prefeitura, a Defesa Civil Estadual, a Secretaria de Estado de Saúde e representantes do Ministério da Saúde.

“É uma cooperação de esforços, de inteligência e de resposta a essas emergências. Conseguimos, através dessa união, ter um centro de operações de emergência em conjunto, planejar e atuar no território para tentar mitigar a situação”, explicou.

Ela também esclareceu que a instalação da base não significa o repasse automático de recursos financeiros ao governo estadual. O principal benefício está na integração técnica e operacional, com possibilidade de articulação para buscar apoio federal quando uma situação exigir.

Base também poderá apoiar municípios isolados

O superintendente do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, Ronaldo de Souza Costa, destacou que a localização do Estado, entre as bacias dos rios Paraná e Paraguai e no coração da América do Sul, foi um dos fatores considerados para a escolha.

Segundo ele, a combinação de áreas de Pantanal, regiões de seca, queimadas, fronteira e atividades agrícolas cria diferentes cenários de risco à saúde pública. Entre as preocupações estão possíveis contaminações por agrotóxicos, especialmente em situações de alagamento que possam comprometer depósitos de produtos químicos e atingir cursos d'água.

Costa citou como exemplo a situação de Porto Murtinho, que enfrenta dificuldades de deslocamento após os impactos das chuvas. Para ele, a atuação da Força Nacional precisa considerar não apenas os danos estruturais, mas também as consequências para pessoas que dependem de atendimento contínuo.

Superintendente do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul Ronaldo de Souza Costa Foto: Victor Kramer

“Será que os pacientes oncológicos que estão fazendo hemodiálise estão conseguindo sair para fazer as sessões? A Força Nacional pressupõe percepção de risco, percepção para ação, para agir em tempo de vida. Nós temos que chegar às pessoas em tempo de vida”, destacou.

O superintendente explicou que, quando um município ou o Estado identifica uma situação de risco, pode acionar a Força Nacional para que seja feita uma avaliação e definido o apoio necessário. A estrutura também poderá articular ações com outras instituições, inclusive forças nacionais.

Como exemplo, mencionou uma conversa com representantes da Marinha sobre a possibilidade de deslocar um navio de apoio para Porto Murtinho, com equipamentos capazes de atender comunidades que necessitem de assistência especializada.

Regionalização amplia capacidade de resposta do SUS

A Base Regional Centro-Oeste de Campo Grande integra uma estratégia de expansão da Força Nacional do SUS, que já possui estruturas em outras regiões brasileiras. A proposta é aproximar os recursos federais dos territórios e garantir que as equipes consigam atuar de maneira coordenada com estados, municípios, Defesa Civil e demais instituições.

Além de equipamentos médicos e veículos, as estruturas contam com recursos como postos médicos avançados, comunicação via satélite e drones, utilizados para avaliar áreas atingidas e organizar operações.

Para Stábeli, a regionalização também tem a função de preparar a rede de saúde para situações que ultrapassam a rotina dos atendimentos de urgência e emergência. Isso envolve orientar hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços municipais sobre como reorganizar o funcionamento quando uma crise compromete a capacidade de atendimento.

A importância da base para Mato Grosso do Sul está justamente nessa capacidade de antecipar riscos, identificar fragilidades e coordenar respostas antes que uma situação de desastre se transforme em uma crise ainda maior de assistência à população.

Com a instalação em Campo Grande, o Estado passa a sediar uma estrutura estratégica não apenas para atender suas próprias demandas, mas também para contribuir com a proteção da saúde de milhões de pessoas no Centro-Oeste.