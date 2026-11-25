Alimentos não perecíveis e chocottones podem ajudar a tornar o Natal de centenas de pessoas mais especial em Mato Grosso do Sul. Até 23 de dezembro, duas campanhas solidárias recebem doações nas unidades dos supermercados Comper e Fort Atacadista em Campo Grande e Dourados. As iniciativas devem beneficiar 13 instituições que atendem crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Promovidas pelo Grupo Pereira, as ações “Alimente a Esperança” e “Panetone Solidário” mobilizam consumidores e colaboradores. A primeira, realizada desde 1998, incentiva a doação de alimentos não perecíveis para organizações sociais que desenvolvem trabalhos nos dois municípios.

Já o “Panetone Solidário”, que chega ao quarto ano de realização nacional, funciona diretamente nos caixas das lojas. Durante as compras, os clientes podem adquirir um Cartão Solidário, que corresponde à doação de um chocottone Romanatto de 300 gramas. Ao final da campanha, os produtos serão contabilizados e entregues às instituições parceiras.

Entre as entidades beneficiadas estão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Dourados, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, a Legião da Boa Vontade (LBV), a Associação Lar do Pequeno Assis (ALPA), o Instituto Maná do Céu para os Povos e a Associação Sul-Mato-Grossense de Amparo à Criança e ao Adolescente (ASSOMAT).

ONDE DOAR

A campanha “Alimente a Esperança” recebe alimentos em sete unidades do Comper e quatro do Fort Atacadista:

Comper: Jardim dos Estados, Ypê Center, Tamandaré, Brilhante, Spipe Calarge, Itanhangá e Dourados.

Jardim dos Estados, Ypê Center, Tamandaré, Brilhante, Spipe Calarge, Itanhangá e Dourados. Fort Atacadista: Três Barras, União, Presidente Vargas e Tijuca.

Já o “Panetone Solidário” recebe contribuições nas seis unidades do Comper em Campo Grande e também na loja de Dourados.