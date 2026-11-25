Mais 24 pessoas foram resgatadas de propriedades rurais isoladas pelas chuvas em Porto Murtinho nesta quarta-feira (25). Entre elas, 12 crianças e seis mulheres, que precisaram ser retiradas pelo Rio Paraguai depois que a força da água destruiu uma ponte e impediu o acesso terrestre à região. A operação foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar Ambiental (PMA).

O resgate do grupo de 18 pessoas havia sido tentado na tarde de terça-feira (24), mas precisou ser interrompido devido à destruição da ponte que dava acesso à propriedade. Sem condições de chegar por terra, os militares reorganizaram a operação e percorreram vários quilômetros pelo rio até alcançar os moradores.

Antes do transporte, o grupo conseguiu se deslocar até uma fazenda vizinha, onde havia um porto. A retirada foi feita com apoio de quatro embarcações disponibilizadas pela PMA, Marinha do Brasil e um voluntário local.

Outras seis pessoas foram resgatadas em uma propriedade na região conhecida como Bocaiuval. Todas as 24 pessoas foram encaminhadas para casas de familiares ou abrigos disponibilizados pela prefeitura.

A situação em Porto Murtinho continua preocupante. Voltou a chover nesta quarta-feira e o município ainda registra diversos pontos de alagamento. O acesso terrestre também enfrenta dificuldades após o rompimento de um trecho da BR-267, que deverá receber reparos emergenciais.

Segundo o comandante do quartel do Corpo de Bombeiros no município, tenente Nelsomar Rodrigues de Oliveira, as equipes permanecem mobilizadas para atender moradores de áreas de risco e localidades isoladas.

CHUVAS EM OUTROS MUNICÍPIOS

Desde 21 de novembro, quando chuvas intensas atingiram o sul de Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros ampliou os atendimentos em Porto Murtinho, Dourados, Caarapó, Ponta Porã, Bela Vista e Amambai.

As operações contam com viaturas, embarcações e drones, além do apoio da Defesa Civil, prefeituras, Exército Brasileiro e outras instituições.

O Governo do Estado também mantém o monitoramento das áreas afetadas, com vistorias em pontes e acompanhamento das rodovias danificadas. Os trabalhos são coordenados pelo Centro Integrado de Coordenação Estadual (CICOE-MS), com participação da Agesul nos reparos de infraestrutura.

Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.