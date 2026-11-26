Uma ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos será realizada neste sábado (28), no Bairro Guanandi, em Campo Grande. O atendimento acontece das 8h às 12h, no Centro Comunitário, localizado na Rua Barra Mansa, nº 171. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), busca ampliar a proteção dos animais diante da circulação do vírus da raiva na Capital.

A vacinação no ponto fixo é voltada principalmente aos tutores que não estavam em casa quando as equipes do CCZ passaram pelo bairro realizando a imunização de porta em porta. A programação poderá ser alterada em caso de chuva.

Segundo levantamento da Sesau, 16 morcegos já testaram positivo para raiva em Campo Grande. A médica-veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche, reforça que manter cães e gatos vacinados é fundamental para protegê-los caso tenham contato com animais infectados.

A raiva é uma doença grave que pode atingir animais e seres humanos. A transmissão ocorre pelo contato com a saliva de animais infectados, por mordidas, arranhões ou lambeduras em feridas e mucosas. A vacinação anual é a principal forma de prevenção.