Motorista de um caminhão foi preso em flagrante nesta quinta-feira, dia 26, após ser flagrado dirigindo um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação aconteceu em Eldorado.

A operação começou após investigadores de Eldorado receberem informações sobre uma movimentação suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial desativado. No local, indivíduos estariam carregando volumes em um caminhão.

A equipe iniciou diligências e identificou que o veículo havia seguido em direção a Itaquiraí. Com isso, os policiais civis do município foram acionados e conseguiram localizar e abordar o caminhão.

Durante a vistoria, foram encontradas diversas caixas de cigarros de origem paraguaia, introduzidos ilegalmente no país. O condutor recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando.

O motorista, o caminhão e a mercadoria apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde foram adotadas as providências legais.