O desconto de 20% para pagamento à vista do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) será retomado em Campo Grande em 2027, conforme anunciado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Papy (PSDB).

O benefício, reduzido para 10% neste ano, é resultado de uma articulação entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Segundo Papy, ao longo do ano, a Comissão de Orçamento acompanhou os demonstrativos fiscais do município e constatou que não houve melhora na arrecadação que justificasse o fim do benefício.

"Fomos percebendo que tinha espaço para articular o retorno dos 20%, haja vista que a gente não teve um grande diferencial de arrecadação com 10% apenas de desconto pagamento à vista. Então, ontem a gente concluiu essa articulação, hoje anuncio que a Prefeitura acatou a sugestão da Câmara para retornar o 20% de desconto para o campo-grandense que pagar o IPTU 2027 à vista"

Segundo o parlamentar, o percentual já foi acordado com a administração municipal e será incluído no decreto que regulamenta a cobrança do imposto, sem necessidade de alteração legislativa.

A retomada do benefício foi solicitada oficialmente pela Câmara em 10 de novembro, mas as tratativas tiveram início ainda em janeiro, após a repercussão da redução do desconto.

"A gente fica muito entusiasmado porque fazemos um enfrentamento ao Executivo defendendo a tese do contribuinte e quando conseguimos avançar nesses diálogos é muito importante porque a Câmara cumpre o seu papel de independência, de fiscalização do poder público e sobretudo de defender o campo-grandense", declarou.

Apesar da retomada do desconto, o IPTU de 2027 terá reajuste de 4,47%, correspondente à variação acumulada do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) entre outubro de 2025 e setembro de 2026.

A previsão é que os carnês físicos comecem a chegar aos contribuintes em dezembro.

Até 2025, os proprietários de imóveis da Capital contavam com abatimento de 20% para pagamento em cota única, percentual reduzido pela metade na cobrança de 2026.