Código de Defesa do Consumidor é tema de debate em Campo Grande

Na próxima segunda-feira (18), um evento realizado pelo Procon-MS em parceria com a OAB-MS debatem e esclarecem os avanços e desafios do Código de Defesa do Consumidor em Mato Grosso do Sul. O debate será transmitido ao vivo pelo YouTube, a partir das 18h.

O evento acontece no mês em que é celebrado os 33 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. O 'Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor' está na quinta edição, possibilitando ao público interagir com os participantes de instituições que compõem o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e convidados.

Em setembro, participam do evento como debatedores o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti, a superintendente do Procon/MS, Patrícia Mara da Silva, o procurador de Justiça e coordenador do Caocci (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso) Aroldo José de Lima e o defensor público e coordenador do Nuccon (Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais Matérias Cíveis Residuais), Carlos Eduardo Oliveira de Souza.

A mediação será realizada pela procuradora do Estado e Coordenadora Jurídica da PGE no Procon/MS, Carla Cardoso Nunes da Cunha, e o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB/MS, Nikollas Pellat.

Esta é a quinta edição do ‘Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor’, encontro que faz referência ao efeito de consertar ou acordar algo em torno de um mesmo objetivo.

A proposta prevê transmissões ao vivo mensais de debates sobre temas relativos às relações de consumo, havendo espaço para que o público interaja com os participantes de instituições que compõem o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e convidados.

Deixe seu Comentário

Leia Também