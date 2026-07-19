Polícia
AGORA: Homem morre após ser esfaqueado várias vezes no Nova Lima
Vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu na Santa Casa
Indivíduo, de 26 anos, identificado apenas como Vinicius, morreu na noite deste sábado, dia 18, após ser esfaqueado várias vezes no bairro Nova Lima, em Campo Grande.
Informações preliminares apontam que a vítima foi golpeada por três suspeitos na rua dos Poetas.
Uma testemunha relatou ter visto um dos agressores desferir cerca de cinco facadas na vítima e fugir na sequência.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa, mas não resistiu. A Polícia Militar esteve no local dos fatos também.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.