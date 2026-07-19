Indivíduo, de 26 anos, identificado apenas como Vinicius, morreu na noite deste sábado, dia 18, após ser esfaqueado várias vezes no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima foi golpeada por três suspeitos na rua dos Poetas.

Uma testemunha relatou ter visto um dos agressores desferir cerca de cinco facadas na vítima e fugir na sequência.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa, mas não resistiu. A Polícia Militar esteve no local dos fatos também.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.