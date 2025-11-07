Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande

As inscrições para 258 novas unidades habitacionais em Campo Grande serão abertas na próxima segunda-feira (10). Os imóveis fazem parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV/FAR – Faixa I) e são voltados a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. O prazo para se inscrever termina no dia 26 de novembro.

As moradias estão distribuídas em três novos empreendimentos na capital: o Residencial Jorge Amado, na região do Lagoa, com 96 unidades; o Residencial Manoel de Barros, no Anhanduizinho, com 82 unidades; e o Residencial Nova Bahia, na região do Prosa, com 80 unidades.

Os interessados podem realizar a inscrição de forma online, pelo site EMHA Digital até as 23h59 do dia 26, ou presencialmente na unidade de atendimento da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), localizada no Pátio, shopping do Centro, na Rua Marechal Rondon, 1380. O atendimento será feito das 8h às 13h, no segundo piso, e das 13h às 19h, no térreo.

Podem participar famílias que residem em Campo Grande há pelo menos dois anos, possuem renda dentro do limite previsto, estão com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e não têm outro imóvel residencial nem histórico de participação em programas habitacionais.

A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças ou adolescentes, além de pessoas em situação de rua ou em áreas de risco. O edital completo com as regras e a documentação exigida está disponível no site oficial da EMHA.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também