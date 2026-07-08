Embora a frente fria esteja presente em Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas poderão subir ao longo desta quarta-feira, dia 8.

No início da manhã, as temperaturas ainda estarão mais frias, principalmente na região sul do Estado, já que as mínimas estarão marcando entre 7°C e 8°C, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A amplitude térmica será acentuada, com diferença entre mínima e máxima superando os 15°C no mesmo dia. À tarde, as máximas chegam a 31°C, o que derruba os índices de umidade relativa do ar para patamares críticos de até 25%.

O dia também será marcado por ventos vindos do quadrante leste, que devem soprar com velocidade média entre 40 km/h e 60 km/h.

O monitoramento meteorológico alerta para o risco de rajadas pontuais que podem superar os 60 km/h.