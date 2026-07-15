A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta para risco de vendaval na Capital entre as 23h desta quinta-feira (16) e as 22h59 de domingo (19). O aviso laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com possibilidade de queda de árvores, destelhamento de imóveis e danos em edificações e plantações.

De acordo com o alerta meteorológico, a intensidade dos ventos exige atenção da população durante todo o período de vigência. A orientação é evitar locais próximos a árvores, estruturas metálicas, placas de publicidade e áreas onde exista possibilidade de queda de objetos.

A recomendação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil é que moradores redobrem os cuidados principalmente durante os períodos de rajadas mais fortes, evitando situações que possam aumentar o risco de acidentes.

Além dos ventos intensos, o aviso aponta que a força das rajadas pode causar transtornos como quedas de galhos e árvores, danos em telhados, estruturas e plantações.

Em caso de ocorrência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Para solicitações de serviços públicos, o atendimento é realizado pelo 156. Já em situações envolvendo risco na rede elétrica, o contato deve ser feito diretamente pelo telefone 193.