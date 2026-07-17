Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira, dia 17, de tempo firme, ensolarado e muito seco devido à atuação de um sistema de alta pressão. Esse bloqueio atmosférico impedirá a chegada de frentes frias e de chuva, elevando as temperaturas máximas.

Os termômetros devem registrar marcas extremas, oscilando entre 33°C e 38°C em várias cidades do Estado. A umidade relativa do ar despencará para níveis críticos, entre 10% e 30%, o que aumenta bastante o risco de incêndios florestais.

Outro destaque meteorológico será a forte ventania provocada por uma corrente de ventos em altitude. As rajadas, vindas do quadrante norte, podem atingir de 50 a 80 km/h, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste de MS.

Em Campo Grande, os termômetros registram mínima de 11°C pela manhã e máxima de até 30°C no período da tarde. No Pantanal, o calor será ainda mais intenso, com marcas que podem alcançar facilmente os 37°C ao longo do dia.

Diante do tempo extremamente quente e seco, a recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação constante. Evitar a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia ajuda a proteger crianças, idosos e animais de estimação.