A atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo firme e ensolarado em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (14). O Estado permanece em estado de atenção devido à combinação de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

Os termômetros sobem rapidamente no decorrer do dia e as máximas podem atingir entre 37°C e 42°C nas regiões Pantaneira, Norte e Nordeste. A umidade relativa do ar atingirá níveis críticos nessas áreas, variando entre 10% e 30% nas horas mais quentes.

Em Campo Grande, os termômetros registram mínimas entre 20°C e 24°C, com máximas alcançando até 34°C ao longo da tarde. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas mínimas partem de 16°C, com máximas que variam entre 29°C e 35°C.

O ar seco e o aquecimento extremo elevam significativamente o risco de propagação de incêndios florestais em todo o território sul-mato-grossense. As autoridades reforçam a proibição do uso de fogo para limpeza de terrenos e manejo de vegetação.

Apesar do predomínio de estabilidade, o forte calor diurno pode favorecer pancadas isoladas de chuva em pontos específicos do Estado. A população deve reforçar a hidratação diária e evitar exposição direta ao sol durante os horários de pico.